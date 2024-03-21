На Кубани директор школы получила условный срок за присвоение премий учителей

В Ленинградском районе суд огласил приговор директору школы, которая злоупотребляла своими полномочиями.

Суд и следствие установили, что директор одной из школ сельского поселения Ленинградского района на протяжении 2023 года начисляла учителям премии, чтобы затем присвоить их себе. Общий ущерб составил 280 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе следствия обвиняемая добровольно возместила весь причиненный ущерб, полностью признала вину и раскаялась.

Суд назначил директору школы полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

«На период отбытия испытательного срока судом наложены определенные ограничения, при нарушении которых осужденной будет решен вопрос о замене его на реальное наказание», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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