На Кубани директор благотворительного центра похитила 6 млн рублей субсидии

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими. В октябре материалы уголовного дела о мошенничестве направили в суд.

По данным следствия, 41-летняя директор Краснодарской региональной общественной благотворительной организации (КРОБО) подала в краевое министерство труда и соцразвития сфабрикованные документы на включение организации в реестр поставщиков социальных услуг региона. На основании подложных документов женщина обманом получила 6 млн рублей субсидии за оказанные детям-инвалидам услуги по социальной адаптации и реабилитации. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время предварительного следствия допросили более 100 законных представителей детей-инвалидов, которые проходили реабилитацию в центре. Филиалы организации работали в Краснодаре, Туапсе, Анапе, Новороссийске и Геленджике.

На период предварительного следствия обвиняемую отпустили под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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