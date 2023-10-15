На Кубани будут судить афериста за мошенничество при выполнении госконтракта

Уголовное дело о мошенничестве в отношении жителя Новосибирска возбудили в Тихорецком районе по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, в апреле 2020 года и в феврале этого года директор некоммерческой организации дополнительного профессионального образования в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» заключил 4 госконтракта, по которым он должен был предоставить услуги профессионального обучения в производственной сфере. При этом взятые на себя обязательства мужчина выполнять не собирался. В результате ущерб двум бюджетным учреждениям — Центру занятости Тихорецкого района и школе № 19 поселка Крутого составил около 1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест. Тихорецкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение, после чего материалы дела передали в Тихорецкий городской суд.

Прокуратура также направила в суд 2 иска о возмещении имущественного ущерба. Обвиняемый уже возместил более 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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