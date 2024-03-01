На Кубани число субъектов малого и среднего бизнеса приблизилось к 300 тысячам

О развитии малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что за 2023 год число малых и средних предпринимателей выросло до 296,2 тыс. человек. Самозанятых в Краснодарском крае — более 450 тыс. человек.

«Количество малых и средних предпринимателей в Краснодарском крае увеличилось за 2023 год на 5,9% — 296,2 тыс. человек. Это рекордное для края значение с 2016 года. Предпринимательская активность продолжает усиливаться. И это не только количественный, но и качественный рост в развитии приоритетных направлений бизнеса. Средние и малые предприятия успешно присутствуют во многих сферах экономики нашего региона. Они составляют более 87% от общего количества всех хозяйствующих субъектов», — сказал Кондратьев.

Краснодарский край по числу субъектов МСП стабильно занимает первое место в ЮФО. Среди регионов РФ — четвертое. По количеству индивидуальных предпринимателей Кубань занимает третье место, уступая только Москве и Московской области.

По итогам прошлого года количество занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых, — почти 1,2 млн человек. Отмечается, что существенную роль в этом играет рост числа самозанятых. За прошлый год их количество выросло в 1,5 раза, превысив 450 тыс. человек. От самозанятых в консолидированный бюджет края за 2023 год поступило порядка 1,5 млрд рублей.

Кондратьев отметил, что активность в сфере МСП связана с популяризацией мер господдержки.

«Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», созданному по решению Президента России Владимира Владимировича Путина, разработан целый ряд мер поощрения инициативных людей, готовых сделать ставку на собственное дело. Краснодарскому краю в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом удалось выстроить систему мер поддержки предпринимательской инициативы на каждом этапе —от идеи до выхода на экспорт», — сказал глава края.

На Кубани действует доступная и удобная инфраструктура поддержки МСП и самозанятых. В ее составе Фонды развития бизнеса, развития инноваций и микрофинансирования. А также Центр поддержки экспорта, Агентство по привлечению инвестиций. Поддержка включает финансовое, гарантийное, имущественное, информационное, консультационное направления. А также содействие в области развития инноваций и внешнеэкономической деятельности.

В отраслевой структуре малого и среднего бизнеса региона — порядка 38% традиционно занимает сфера оптовой и розничной торговли. Далее по популярности — сфера транспортировки и хранения, строительство. Затем операции с недвижимым имуществом, обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и предприятий общепита, сельское хозяйство. Также в числе востребованных сфер услуги в области бухучета и права, разработка компьютерного программного обеспечения, архитектура и инженерно-техническое проектирование, рекламная деятельность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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