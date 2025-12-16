На Кубани четвертый год подряд призвали отказаться от фейерверков на Новый год

Администрация Краснодара призвала жителей отказаться от фейерверков в новогодние праздники. Схожие рекомендации действуют в Анапе, Сочи и Новороссийске.

Инициативы о запрете фейерверков звучат постоянно. Они участились в преддверии новогодних праздников. Никто не говорит об отмене торжеств, но можно отмечать чуть скромнее, считают активисты. По их мнению, вместо того, чтобы запускать деньги в небо, их лучше направить на помощь бойцам.

— Думаю, только те, у кого нет родственников, знакомых или друзей на фронте. Именно они используют фейерверки, не зная того, что происходит в их стране.

Салют — ежегодная новогодняя традиция, но в такое напряженное время явно неуместная, отметили в Госдуме.

«Такое ощущение, что это часть нашей национальной идеи — чтобы были фейерверки. В период проведения СВО это банально опасно, потому что фейерверками могут воспользоваться экстремисты, террористы. Это вообще травмоопасная история», — говорит депутат Госдумы РФ Николай Новичков.

Кроме того, громкие звуки пугают детей и домашних животных, нередко являются причиной посещения травмпунктов с ожогами и рванными ранами. Неосторожное обращение с пиротехникой также может привести к пожару.

Мнения по этому вопросу у людей разные, но преимущественно их беспокоит безопасность: кто знает, что могут продать под видом пиротехники. Вдруг коробка окажется с неприятным сюрпризом. Но владельцы магазинов заверяют, что, если продукция сертифицирована, нет причин для волнений.

— Мы ее закупаем у крупных поставщиков, которые напрямую работают с изготовителями в России и Беларуси.

Поэтому шанс контрафакта практически отсутствует, отметил владелец магазина пиротехники Артем Чаплыгин. Он на рынке уже несколько лет и считает, что, несмотря на все разговоры о запретах, спрос остался на том же уровне.

«И себя мелким помню, как мы с отцом ходили, выбирали фейерверки. У нас даже взрослые люди выбирают это все, чтобы окунуться в детство. Законопроект, если он будет принят… Тогда уже будем от него как-то отталкиваться. Просто рассуждения никак повлиять не могут», — говорит Чаплыгин.

Некоторые муниципалитеты края уже решили, что для пальбы сейчас не подходящее время. В Краснодаре призвали жителей воздержатся от фейерверков. Салюта на главной площади не будет. Схожие рекомендации в Анапе, Сочи и Новороссийске.

Есть и альтернативы салюту, например, фонтаны. Они отличаются по размеру. Но самым безопасным вариантом будут фейерверки первой категории — хлопушки и бенгальские огни. С ними создать атмосферу праздника достаточно просто.

