На Кубани четвертый год подряд призвали отказаться от фейерверков на Новый год

На Кубани четвертый год подряд призвали отказаться от фейерверков на Новый год
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Администрация Краснодара призвала жителей отказаться от фейерверков в новогодние праздники. Схожие рекомендации действуют в Анапе, Сочи и Новороссийске.

Инициативы о запрете фейерверков звучат постоянно. Они участились в преддверии новогодних праздников. Никто не говорит об отмене торжеств, но можно отмечать чуть скромнее, считают активисты. По их мнению, вместо того, чтобы запускать деньги в небо, их лучше направить на помощь бойцам.

— Думаю, только те, у кого нет родственников, знакомых или друзей на фронте. Именно они используют фейерверки, не зная того, что происходит в их стране.

Салют — ежегодная новогодняя традиция, но в такое напряженное время явно неуместная, отметили в Госдуме.

«Такое ощущение, что это часть нашей национальной идеи — чтобы были фейерверки. В период проведения СВО это банально опасно, потому что фейерверками могут воспользоваться экстремисты, террористы. Это вообще травмоопасная история», — говорит депутат Госдумы РФ Николай Новичков.

Кроме того, громкие звуки пугают детей и домашних животных, нередко являются причиной посещения травмпунктов с ожогами и рванными ранами. Неосторожное обращение с пиротехникой также может привести к пожару.

Мнения по этому вопросу у людей разные, но преимущественно их беспокоит безопасность: кто знает, что могут продать под видом пиротехники. Вдруг коробка окажется с неприятным сюрпризом. Но владельцы магазинов заверяют, что, если продукция сертифицирована, нет причин для волнений.

— Мы ее закупаем у крупных поставщиков, которые напрямую работают с изготовителями в России и Беларуси.

Поэтому шанс контрафакта практически отсутствует, отметил владелец магазина пиротехники Артем Чаплыгин. Он на рынке уже несколько лет и считает, что, несмотря на все разговоры о запретах, спрос остался на том же уровне.

«И себя мелким помню, как мы с отцом ходили, выбирали фейерверки. У нас даже взрослые люди выбирают это все, чтобы окунуться в детство. Законопроект, если он будет принят… Тогда уже будем от него как-то отталкиваться. Просто рассуждения никак повлиять не могут», — говорит Чаплыгин.

Некоторые муниципалитеты края уже решили, что для пальбы сейчас не подходящее время. В Краснодаре призвали жителей воздержатся от фейерверков. Салюта на главной площади не будет. Схожие рекомендации в Анапе, Сочи и Новороссийске.

Есть и альтернативы салюту, например, фонтаны. Они отличаются по размеру. Но самым безопасным вариантом будут фейерверки первой категории — хлопушки и бенгальские огни. С ними создать атмосферу праздника достаточно просто.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Краснодара призвали отказаться от запуска фейерверков на Новый год.

Мария Яцук

Теги:
