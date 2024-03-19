На Кубани «четверка» после столкновения с джипом влетела в забор, водитель погиб

Авария со смертельным исходом произошла 19 марта в 12:20 в Горячем Ключе на улице Октябрьской, 79.

По предварительным данным, водитель Jeep не пропустил на нерегулируемом перекрестке ВАЗ — 2104. Произошло столкновение. От удара отечественную легковушку отбросило в забор дома.

В результате ДТП погиб водитель «четверки». Личность мужчины устанавливается, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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