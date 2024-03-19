Легковушка врезалась в мехруку ЗИЛ и влетела в дерево в Адыгее

ДТП произошло 18 марта около 18:00 на 56 км на подъезде к Майкопу от трассы Р-217 Кавказ.

По предварительным данным, 30-летняя местная жительница за рулем отечественного автомобиля, попыталась обогнать ЗИЛ-130. Произошло касательное столкновение. После этого женщина не справилась с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

Женщина получила различные травмы, ее госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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