Лихач сбил женщину и 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске
Происшествия
19.03.2024 12:21
ДТП, в котором пострадали два пешехода, произошло 18 марта около 18:20 в станице Раевской.
По предварительным данным, мужчина за рулем «Лада Гранта» нарушил правила проезда пешеходного перехода. Он сбил двух 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
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