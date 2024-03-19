Лихач сбил женщину и 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске

ДТП, в котором пострадали два пешехода, произошло 18 марта около 18:20 в станице Раевской.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лада Гранта» нарушил правила проезда пешеходного перехода. Он сбил двух 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Читайте также: на Кубани водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с вылетевшим на встречку Mercedes.