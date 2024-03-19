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Лихач сбил женщину и 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lihach-sbil-zhenshhinu-i-10-letnego-rebenka-na-peshehodnom-perehode-v-novorossijske
Лихач сбил женщину и 10-летнего ребенка на пешеходном переходе в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

ДТП, в котором пострадали два пешехода, произошло 18 марта около 18:20 в станице Раевской.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Лада Гранта» нарушил правила проезда пешеходного перехода. Он сбил двух 43-летнюю женщину и 10-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Читайте также: на Кубани водитель «Лады» погиб в лобовом ДТП с вылетевшим на встречку Mercedes.

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