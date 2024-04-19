На Кубани будут судить женщину, повесившую щенка на заборе на глазах у ребенка

Преступление произошло 10 марта в станице Передовой Отрадненского района.

По версии следствия, в тот день 42-летняя местная жительница повесила щенка по кличке Дик на заборе доме. Убийство животного происходило на глазах ребенка. После этого живодерка выложила фотографию с повешенной собакой в группе местных жителей в мессенджере.

За жестокое обращение с животными на женщину завели уголовное дело по ч.2 ст. 245 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела направили в Отрадненский районный суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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