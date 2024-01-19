На Кубани будут судить водителя, который насмерть сбил девочку и скрылся

Смертельное ДТП произошло 29 августа прошлого года в селе Маламино Успенского района.

По версии следствия, в тот день 35-летний местный житель употребил алкоголь и наркотики, а затем сел за руль автомобиля «Нива» и поехал по дороге. Мужчина не справился с управлением, выехал на обочину и сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте.

Водитель внедорожника не остановился, чтобы помочь сбитой девочке, а предпочел скрыться. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу. Свою вину мужчина признавать отказался. Однако правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению.

Местного жителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в Успенский районный суд с утвержденным обвинительным заключением прокурора.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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