Экс-полицейский получил 5 лет колонии за смертельное ДТП в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 26 августа прошлого года в Темрюкском районе на автодороге между поселком Пересыпь и станицей Голубицкой.

По версии следствия, в тот день около 4:00 26-летний местный житель, работавший в полиции, сел за руль автомобиля «Лада Приора» после употребления алкогольных напитков. Он разогнался до скорости в 160 км/час, не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

В этот момент в «Приоре» находились четыре пассажира. Один из них скончался от полученных травм, ему было 25 лет.

Водителя «Приоры» признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности по ч.4 ст. 264 УК РФ. После смертельного ДТП его уволили из МВД.

Темрюкский районный суд назначил виновнику аварии лишение свободы сроком на 5 лет. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права управлять транспортными средствами, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате смертельного ДТП в Темрюкском районе также пострадали пять человек: водитель и трое пассажиров «Приоры» и 62-летняя пассажирка «Ларгуса».