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На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-telefonnogo-terrorista-kotoryj-zaminiroval-zdanie-politsii
На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее судимый 33-летний житель Белореченского района позвонил в экстренные службы и сообщил об угрозе взрыва в здании районного отдела полиции.

На мужчину завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Сейчас расследование завершено, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», телефонного террориста задержали в августе прошлого года. Здание полиции он «заминировал» из хулиганских побуждений.

При проверке предметов, опасных для жизни и здоровья людей, обнаружено не было. На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.

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