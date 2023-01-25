На Кубани будут судить телефонного террориста, который «заминировал» здание полиции
Происшествия
25.01.2023 09:36
Ранее судимый 33-летний житель Белореченского района позвонил в экстренные службы и сообщил об угрозе взрыва в здании районного отдела полиции.
На мужчину завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Сейчас расследование завершено, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», телефонного террориста задержали в августе прошлого года. Здание полиции он «заминировал» из хулиганских побуждений.
При проверке предметов, опасных для жизни и здоровья людей, обнаружено не было. На время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде.
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