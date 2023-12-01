На Кубани будут судить сотрудницу газовой компании, по вине которой погибли люди

Трагедия произошла в январе в станице Новомышастовской. Супруги в возрасте 49 и 52 лет погибли в своем доме на улице Свободной от вдыхания угарного газа.

По версии следствия, 44-летняя местная жительница работала мастером в местной газораспределительной организации. Она отвечала за техническое обслуживание газового оборудования в этом районе.

Сотрудница газовой компании не выполнила свои обязанности в доме, где произошла трагедия. В результате этого в помещение проникли продукты сгорания газа от отопительного котла. Родственники обнаружили тела супругов 21 января.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Сотрудницу газовой компании обвинили в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух лиц по ч. 3. ст. 238 УК РФ. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Нарушения в работе подозреваемой выявили и представили сотрудники прокуратуры.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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