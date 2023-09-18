На Кубани будут судить сотрудника завода за смерть слесаря при обрушении станка

В Апшеронском районе в суд направили уголовное дело в отношении 35-летнего начальника цеха металлоконструкций одного из заводов Хадыженска, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работника.

По данным следствия, мужчина отвечал за охрану труда и технику безопасности в цехе металлоконструкций. Он знал, что 55-летний слесарь собирал станок с нарушениями технологического процесса без установки опорных стоек, но не приостановил эту работу.

В результате утром 27 марта одна из многотонных основных стоек станка опрокинулась внутрь на монтажно-сборочную плиту и придавила слесаря. Пострадавшего госпитализировали, он умер в больнице скончался 3 апреля.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Расследование завершили, материалы деле передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.