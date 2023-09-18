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На Кубани будут судить сотрудника завода за смерть слесаря при обрушении станка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-sotrudnika-zavoda-za-smert-slesarya-pri-obrushenii-stanka
На Кубани будут судить сотрудника завода за смерть слесаря при обрушении станка
Фото t.me/kubansledcom

В Апшеронском районе в суд направили уголовное дело в отношении 35-летнего начальника цеха металлоконструкций одного из заводов Хадыженска, которого обвиняют в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть работника.

По данным следствия, мужчина отвечал за охрану труда и технику безопасности в цехе металлоконструкций. Он знал, что 55-летний слесарь собирал станок с нарушениями технологического процесса без установки опорных стоек, но не приостановил эту работу.

В результате утром 27 марта одна из многотонных основных стоек станка опрокинулась внутрь на монтажно-сборочную плиту и придавила слесаря. Пострадавшего госпитализировали, он умер в больнице скончался 3 апреля.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Расследование завершили, материалы деле передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СК проводит проверку после гибели двоих рабочих в коллекторном колодце в станице под Краснодаром.

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