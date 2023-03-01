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На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-shesteryh-zhenshhin-kotorye-poluchali-vyplaty-i-matkapital-na-nesushhestvuyushhih-detej
На Кубани будут судить шестерых женщин, которые получали выплаты и маткапитал на несуществующих детей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовные дела о мошенничестве с соцвыплатами в отношении шести местных жительниц в возрасте от 24 до 64 лет возбудили и расследовали в полиции Краснодарского края.

По данным следствия, женщины придумали схему мошенничества и в течение 4 лет обращались в ЗАГС и сообщали ложные сведения о том, что родили дома. После этого аферисткам выдавали свидетельства о рождении ребенка. Одна из участниц преступной группы выступала в роли свидетеля и подтверждала факт домашних родов. В результате злоумышленницы получали соцвыплаты и маткапитал. Всего женщины совершили пять аналогичных преступлений. Ущерб от их действий превысил 4,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Одну из подозреваемых на время следствия отправили под домашний арест, остальных отпустили до суда под подписку о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в Советский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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