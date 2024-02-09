На Кубани будут судить продавщицу тележек, обманувшую минздрав на 7 млн рублей

Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел краевого СКР завершили расследование уголовного дела о продаже незарегистрированных медицинских изделий.

По версии следствия, осенью 2018 года 47-летняя жительница Москвы увидела в интернете электронный аукцион о поставке медицинских тележек для перевозки пациентов, который разместило министерство здравоохранения Краснодарского края. Женщина выиграла аукцион и заключила государственный контракт с минздравом на поставку 72 медицинских изделий.

Предпринимательница выполнила взятые на себя обязательства, однако предоставленные ей тележки для перевозки пациентов не соответствовали необходимым требованиям и характеристикам. Они не отвечали регистрационному удостоверению, которое ранее выдали фирме.

Оборудование использовали в больницах Кубани. Через некоторое время из Росздравнадзора пришла информация, что эти медицинские изделия незарегистрированы. В результате действий женщины бюджету Краснодарского края был причинен ущерб в размере свыше 7 млн рублей.

На поставщика завели уголовное дело в январе прошлого года. Она возместила ущерб в полном объеме. Следователи собрали достаточное количество доказательств, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Обвиняемая вину не признала. Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Первомайский районный суд Краснодара. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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