На Кубани будут судить приезжего, прыгавшего на Вечном огне в новогоднюю ночь

Преступление произошло поздно вечером 31 декабря в Тимашевске на территории Вечного огня в мемориальном сквере в честь участников Великой Отечественной войны на улице Красной.

По версии следствия, в новогоднюю ночь 34-летний житель Дагестана употребил алкоголь и пошел гулять по центру города. Заметив Вечный огонь, он подошел к нему, взял венок и прикрыл им пламя. После этого он встал ногами на другой венок и начал прыгать.

В результате действий приезжего венок полностью сгорел, а на металлическом корпусе мемориала появились повреждения. За это на мужчину завели уголовное дело о повреждении мемориального комплекса по ч.1 ст. 234 УК РФ.

Во время следствия подозреваемый полностью признал свою вину. За повреждение Вечного огня в Тимашевске ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Следователи завершили расследование уголовного дела, собрав достаточное количество доказательств. Материалы направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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