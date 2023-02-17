На Кубани будут судить подрядчика за мошенничество при капремонте здания сельской администрации

В полиции Успенского района завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Усть-Лабинска о мошенничестве.

По данным следствия, директор частной строительной организации заключил муниципальный контракт на капремонт крыши здания администрации Успенского района. Подрядчик внес в акты о приемке недостоверные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости. Ущерб муниципальному бюджету превысил 1,1 млн рублей. Похищенные деньги злоумышленник потратил на свои нужды.

Возбудили уголовное дело. На счета фирмы и машины обвиняемого наложили арест. Расследование завершили, материалы дела направили в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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