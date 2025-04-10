На Кубани будут судить наркосбытчиков, получавших метадон в коробках с обувью

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследовать уголовное дело в отношении двоих жителей Ростовской области, которых обвиняют в покушении на сбыть наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, с апреля по май 2024 года мужчина и женщина получали наркотики в посылках с обувью рейсовым автобусом из Москвы и распространяли их через закладки в Краснодаре. Часть запрещенных веществ наркоторговцы хранили в съемной квартире в микрорайоне Гидростроителей.

У злоумышленников изъяли мефедрон, метадон, производное эфедрона, ацетилкодеин, героин, МДМА, трамадол общим весом более 330 г.

Возбудили уголовное дело, обвиняемые находятся под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обиваемым грозит дол 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По данным следствия, запрещенное вещество обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при осмотре квартиры подозреваемого в одном из домов на улице Гидростроителей. Экспертиза установила, что это метадон весом более 230 г. Мужчина хранил наркотики для распространения через закладки в Краснодаре.

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