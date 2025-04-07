Наркосбытчик прятал более 230 граммов метадона в своей квартире в Краснодаре

В кубанской столице будут судить 35-летнего жителя Армавира, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным следствия, запрещенное вещество обнаружили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при осмотре квартиры подозреваемого в одном из домов на улице Гидростроителей. Экспертиза установила, что это метадон весом более 230 г. Мужчина хранил наркотики для распространения через закладки в Краснодаре.

Уголовное дело расследовала Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Установили, что злоумышленник планировал сбывать запрещенный препарат через тайники на территории района. Кроме того, в квартире задержанного обнаружили более 15 г N-метилэфедрона и столько же марихуаны. Также оперативники изъяли наркотики из пяти тайников-закладок, которые наркодилер оборудовал ранее.

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