На Кубани будут судить мужчину, «заминировавшего» нефтепровод в Белореченске

За ложное сообщение об угрозе нефтепроводу, проходящему по территории Белореченска, 57-летнему местному жителю грозит до восьми лет колонии.

Также следователи установили причастность мужчины к незаконному хранению патронов к нарезному огнестрельному оружию. Расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с сообщением об угрозе нефтепроводу в Белореченске мужчина позвонил в полицию из своего дома. Сделал он это из хулиганских побуждений. При проверке предметы, опасные для жизни и здоровья людей, правоохранители не обнаружили. На злоумышленника завели уголовное дело.