На Кубани будут судить мужчину, забившего до смерти приятеля на улице

В Кореновском районе направили в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Кореновска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 сентября 2023 года мужчина около одного из жилых домов на улице Садовой злоумышленник поссорился со своим 38-летним приятелем. Словесная перепалка закончилась потасовкой, во время которой злоумышленник забил оппонента руками и ногами. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице 8 сентября 2023 года.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы дела направили в Кореновский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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