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На Кубани мошенник присвоил 700 тыс. рублей с маткапитала, «купив» свой дом у родственников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-muzhchinu-za-moshennichestvo-na-700-tys-rublej-s-matkapitalom
На Кубани мошенник присвоил 700 тыс. рублей с маткапитала, «купив» свой дом у родственников
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Каневского района направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом.

По версии следствия, с 15 апреля по 20 июля 2022 года мужчина убедил родственников заключить договоры дарения и купли-продажи дома, который фактически оставался в его собственности. После этого он предоставил через МФЦ в Пенсионный фонд РФ информацию о том, что использовал маткапитал при покупке дома. В результате злоумышленник похитил около 700 тыс. рублей маткапитала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия обвиняемый в полном объеме признал вину. Уголовное дело направили в Каневской районный суд. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

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