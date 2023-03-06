Маткапитал за несуществующих девочек-двойняшек получила жительница Краснодарского края
Происшествия
06.03.2023 15:08
В Каневском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами маткапитала.
Во время проверки установили, что 26-летняя жительница Краснодара предоставила в ЗАГС Каневского района ложную информацию о том, что в апреле 2021 года она родила на дому девочек-двойняшек.
Женщина предоставила заявления свидетеля, которая на самом деле не присутствовала при родах и никогда не видела рожденных детей. Злоумышленнице выдали свидетельства о рождении двоих детей. Затем она незаконно получила маткапитал.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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