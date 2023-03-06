Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Маткапитал за несуществующих девочек-двойняшек получила жительница Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/matkapital-za-nesushhestvuyushhih-devochek-dvojnyashek-poluchila-zhitelnitsa-krasnodarskogo-kraya
Маткапитал за несуществующих девочек-двойняшек получила жительница Краснодарского края
Фото freepik.com

В Каневском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве со средствами маткапитала.

Во время проверки установили, что 26-летняя жительница Краснодара предоставила в ЗАГС Каневского района ложную информацию о том, что в апреле 2021 года она родила на дому девочек-двойняшек.

Женщина предоставила заявления свидетеля, которая на самом деле не присутствовала при родах и никогда не видела рожденных детей. Злоумышленнице выдали свидетельства о рождении двоих детей. Затем она незаконно получила маткапитал.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве с соцвыплатами. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани шесть женщин получали соцвыплаты за несуществующих детей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Жену гендиректора стройкомпании арестовали по делу о хищении квартир в ЖК «Кларисса» в Краснодаре
  3. Подростки второй день подряд массово собрались на улице в Новороссийске
  4. Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. Пенсионер погиб из-за непотушенной сигареты во время пожара в многоэтажке на улице Аверкиева в Краснодаре
Прямой эфир
Мы в соцсетях