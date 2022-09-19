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На Кубани будут судить мужчину, который задушил пасынка и выдал убийство за несчастный случай

Происшествия
19.09.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-muzhchinu-kotoryj-zadushil-pasynka-i-vydal-ubijstvo-za-neschastnyj-sluchaj
На Кубани будут судить мужчину, который задушил пасынка и выдал убийство за несчастный случай
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении жителя Тимашевского района об истязании 6-летнего пасынка и его убийстве в сентябре направили в суд.

По данным следствия, мужчина с женой, ее 6-летним сыном и общим годовалым ребенком жил в одном из домов садового товарищества «Строитель» в Тимашевске. Вечером 24 ноября 2021 года мужчина был на втором этаже дома вместе с детьми, пока его супруга была на работе. Он толкнул 6-летнего мальчика, тот заплакал. Разозлившись, злоумышленник зажал рукой ребенку нос и рот. Мальчик потерял сознание и перестал подавать признаки жизни.

Отчим вызвал «скорую» и, чтобы отвести от себя подозрение, сам повез тело в больницу. Он сказал врачам, что мальчик упал с лестницы и ударился головой. Во время следствия мужчина пытался представить все как несчастный случай. Следователи-криминалисты опровергли эту версию. В ходе следствия также выяснили, что мужчина систематически избивал мальчика, ставил в угол и запугивал его, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Вину обвиняемый признал частично, он находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Мать мальчика привлекли к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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