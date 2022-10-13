На Кубани будут судить экс-полицейского, который сбил женщину и бросил ее умирать на дороге

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Павловском районе в суд направили уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего инспектора отдельного взвода ДПС райотдела МВД, которого обвиняют в смертельном ДТП.

Авария произошла рано утром 3 марта 2022 года в станице Павловской. По данным следствия, полицейский ехал за рулем принадлежащей приятелю «Нивы» по улице Горького. Он не включил фары и не заметил 56-ленююю женщину, которая шла по обочине, и сбил ее.

После ДТП полицейский положил пострадавшую на переднее пассажирское сиденье, отвез на улицу Первомайскую и бросил на земле, а сам уехал. Пострадавшая скончалась в тот же день от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Скрывшегося с места ДТП водителя разыскали оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками ГИБДД. Согласно заключению медосвидетельствования полицейский был трезв. Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначило служебную проверку, по результатам которой сотрудника 6 марта уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На период следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершили, материалы направили в суд.

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