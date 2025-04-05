На Кубани будут судить четверых человек за хищение 14 млн рублей соцвыплат

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Краснодара и одного жителя Свердловской области в возрасте от 38 лет до 41 года, которых обвиняют в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с марта 2020 года по июль 2022 года злоумышленники использовали должность главного бухгалтера организации по заготовке металла и под видом зарплатного проекта открывали на неосведомленных граждан счета в банке. После этого злоумышленники предавали информацию сообщнику из управления соцзащиты города, который незаконно назначил более 40 гражданам денежные выплаты в качестве мер соцподдержки. Злоумышленники сами распоряжались поступающими на счета деньгами. Ущерб бюджету Краснодарского края от действий злоумышленников превысил 14 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве и хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Во время расследования на деньги, находящиеся более чем на 100 банковских счетах, а также на недвижимость обвиняемых наложили арест.

Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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