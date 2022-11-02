На Кубани более 3,5 тыс. человек через «Госуслуги» записались добровольцами для участия в СВО
Политика
02.11.2022 16:59
Все заявки оперативно отрабатывает краевой военный комиссариат. В настоящее время обработали порядка 3,4 тыс. документов.
Всего с начала работы сервиса для добровольной записи на участие в специальной военной операции заявки подали более 3 тыс. 500 жителей Кубани. По количеству добровольцев Краснодарский край — один из лидеров в России.
Подать заявку можно в разделе «Стать добровольцем» на «Госуслугах». Ответ придет в личный кабинет. Если заявитель передумает, он может просто не приходить в военкомат. Никаких юридических обязательств при этом не возникает, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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