На Кубани более 2,5 тыс. тренеров получили статус преподавателя и рост зарплаты

В регионе тренеров переводят на должности тренеров-преподавателей с увеличением заработной платы согласно закону о гармонизации спорта и образования.

Реализацию этого закона в ходе селектора 16 ноября обсудил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В совещании также приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Власов и глава минспорта края Серафим Тимченко.

Чернышенко подчеркнул, что президент поставил цель — к 2030 году нужно привлечь 70% россиян к систематическим занятиям спортом.

«Внесение изменений в законодательство и лицензирование спортивных организаций — это очередные этапы реализации задачи по числу регулярно занимающихся спортом», — отметил зампред правительства.

Согласно опросу Минспорта РФ, около 5 тыс. тренеров-преподавателей, поддержавшие нововведения, отметили ожидаемое повышение зарплаты и соцпакета.

«На территории Краснодарского края все организации и адреса спортивной подготовки получили бессрочные лицензии. План-график выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Все нормативно-правовые акты в регионе актуализированы, а более 2,5 тыс. тренеров переведены на должности тренеров-преподавателей с увеличением заработной платы», — сообщил Александр Власов.

Так, в крае средняя зарплата тренеров-преподавателей на ноябрь этого года составляет 53,4 тыс. рублей, что на 3,5 тыс. рублей превышает показатели первого полугодия, сообщили в минспорта региона.

«На Кубани самое большое в стране количество организаций и мест, осуществляющих спортивную подготовку. Минспортом края совместно с министерством образования и региональным управлением Роспотребнадзора проделана большая работа по лицензированию всех муниципальных и государственных учреждений. Поставленная задача выполнена. При планировании новых объектов и мест спортивной подготовки подобные требования также будут соблюдаться», — приводит слова Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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