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На Кубани бойцовская собака во дворе жилого дома напала на человека и загрызла дворнягу

Происшествия
14.11.2022 16:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-bojtsovskaya-sobaka-vo-dvore-zhilogo-doma-napala-na-cheloveka-i-zagryzla-dvornyagu
На Кубани бойцовская собака во дворе жилого дома напала на человека и загрызла дворнягу
Фото t.me/labinsk_online

Инцидент произошел в Лабинске во дворе одного из многоквартирных домов на улице Красной.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, собака бойцовской породы ворвалась во двор, где в тот момент находились люди. Собака кинулась на человека, но по стечению обстоятельств переключилась на дворняжку на глазах у детей. Мужчины пытались расцепить собак, но безуспешно. Пес загрыз дворнягу насмерть.

По словам очевидцев, хозяин бойцовского пса нашелся спустя час и уверял местных жителей, что его собака никогда не нападет на ребенка. Однако местные жители в этом сомневаются. В полиции уже проводят проверку.

«По данному факту в ОМВД по Лабинскому району материал зарегистрирован. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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