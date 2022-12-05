На Кубани бизнесмену дали 1,5 года колонии за торговлю подделками и попытку дать взятку

Уроженец Азербайджана арендовал магазин «Одежда и обувь» в станице Старощербиновской. Туда он завез товары под брендами Adidas, Nike, Lacoste, Armani, Louis Vuitton. Одежда и обувь оказались контрафактом.

В ходе проверки выяснилось, что товары содержали признаки несоответствия оригиналам и никаких соглашений с правообладателями товарных знаков бизнесмен не заключал. Ущерб правообладателям превысил 2 млн рублей.

Помимо этого, когда деятельность предпринимателя раскрылась, он предложил полицейскому не привлекать его к уголовной ответственности за вознаграждение в 20 тыс. рублей. Деньги мужчина положил в пачку из-под сигарет. Сотрудник полиции отказался, а на бизнесмена завели еще одно уголовное дело.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину в полном объеме. Его приговорили к лишению свободы на 1,5 года и штрафу в 120 тыс. рублей. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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