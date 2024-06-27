На Кубани автокран раздавил легковушку, в ней погибла женщина-пассажир

Смертельная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей произошла 27 июня около 8:45 на 2-м километре трассы Лабинск — Мостовской — граница КЧР в Лабинском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа ехал со стороны станицы Владимирской в сторону Лабинска, не выдержал дистанцию до едущего впереди автомобиля Fiat. Легковушка поворачивала налево, когда в нее врезался грузовик. От удара Fiat отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Лада Гранта».

В результате ДТП на месте погибли пассажирка иномарки. Пострадали двое водителей легковых автомобилей. С травмами различной степени их госпитализировали в ЦРБ Лабинска.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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