Мужчина пострадал за рулем иномарки, врезавшейся в столб на Кубани

Авария произошла 26 июня около 3:00 на улице Садовой в станице Воронежской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 33-летний мужчина без водительских прав сел за руль автомобиля Ford Focus, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. Там иномарка съехала с дороги и врезалась в бетонный столб.

В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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