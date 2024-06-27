Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина пострадал за рулем иномарки, врезавшейся в столб на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-postradal-za-rulem-inomarki-vrezavshejsya-v-stolb-na-kubani
Мужчина пострадал за рулем иномарки, врезавшейся в столб на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 26 июня около 3:00 на улице Садовой в станице Воронежской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 33-летний мужчина без водительских прав сел за руль автомобиля Ford Focus, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. Там иномарка съехала с дороги и врезалась в бетонный столб.

В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: водитель вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW купил машину недавно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях