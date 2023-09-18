На Кубани арестовали водителя, по вине которого погибли девочка и мужчина

Смертельная авария с участием легковушки и велосипеда произошла 16 сентября в 19:20 на дороге Красное — Средние Чубурки в Кущевском районе.

В отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть двоих человек.

Подозреваемому предъявили обвинение. По ходатайству следователя СО по Кущевскому району СКР по краю суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 37-летний пьяный мужчина сел за руль автомобиля Lada Granta и на большой скорости врезался в велосипед, который ехал перед ним. В результате ДТП находившиеся на велосипеде 29-летний мужчина и 9-летняя девочка погибли на месте от полученных травм. Водителю грозит от 8 до 15 лет колонии.