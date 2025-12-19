Прямой эфир

На Кубани активистка родкома присвоила 290 тыс. рублей, собранных на выпускной

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Родители собирали деньги для организации выпускного в детском саду Выселковского района. 

Установили, что ранее судимая 34-летняя активистка родительского комитета инициировала сбор средств на фотографа, аниматора и подарки для детей. Она собрала 290 тыс. рублей, однако праздник так и не организовала. 

В полицию обратились более 20 местных жителей и сообщили о мошенничестве. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: в Краснодаре суд пересмотрит дело лжецелительниц, обманувших трех пенсионерок. Мошенницы предсказывали пожилым женщинам несчастья, после чего предлагали «обряд очищения» и обманом забирали у них деньги и золото. 

