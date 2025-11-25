Logo
В Краснодаре суд пересмотрит дело лжецелительниц, обманувших трех пенсионерок

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мошенницы предсказывали пожилым женщинам несчастья, после чего предлагали «обряд очищения» и обманом забирали у них деньги и золото. 

По такой схеме лжецелительницы трижды обманули пенсионерок. Общая сумма ущерба превысила 1 млн рублей. 

Прикубанский районный суд Краснодара признал двух мошенниц виновными и приговорил их к двум годам лишения свободы каждую: одну — в колонии общего режима, другую — условно. Также они были обязаны выплатить потерпевшим материальный ущерб и по 10 тыс. рублей компенсации морального вреда. 

Обманутые пенсионерки сочли решение суда слишком мягким и оспорили его в Краснодарском краевом суде, в котором увеличили размер компенсации до 50 тыс. рублей каждой. После этого потерпевшие обратились в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. 

Кассационный суд признал доводы потерпевших о мягкости наказания обоснованными, поскольку мошенницы действовали цинично, проявили высокие криминальные навыки, а также не возместили ущерб в полной мере. 

В итоге дело вернули на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. 

Читайте также: на Кубани лжецелитель выманил у пенсионерки 170 тыс. рублей за снятие порчи.

