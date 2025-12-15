На Кубани аферисты получили 4 млн рублей налогового вычета по подложным справкам

В отношении четырех жителей Новороссийска в возрасте от 38 до 45 лет завершили расследование уголовного дела по статье «Мошенничество».

По версии следствия, злоумышленники изготовили для 22 человек фиктивные справки об оказании стоматологических услуг, которые содержали недостоверные сведения о пройденном и оплаченном лечении.

После этого мошенники обратились в налоговый орган и незаконно получили от государства более 4 млн рублей, которые потратили на себя.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

