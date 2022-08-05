На Кубани аферистка прикинулась производителем мебели и обманула 15 заказчиков на 1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Отрадненском районе завершили расследовать многоэпизодное уголовное дело о мошенничестве в отношении 23-летней местной жительницы.

По данным следствия, для приема заказов на изготовление мебели девушка арендовала помещение. Злоумышленница получала предоплату от заказчика, тратила ее по своему усмотрению. Чтобы выполнить обязательства перед клиентом, она заказывала мебель у местных производителей и платила за нее деньгами других заказчиков.

Некоторым заказчикам злоумышленница сообщала о подорожании продукции и просила полностью оплатить заказ. В результате пострадали 15 человек из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Карачаево-Черкесской республики. Ущерб составил около 1 млн рублей. Перед двумя заказчиками девушка частично выполнила заказы на изготовление и доставку мебели.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемая на период следствия находилась под домашним арестом. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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