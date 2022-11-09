На Кубани аферистка получила 4 года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в сфере автострахования 9 ноября вынес Ленинградский районный суд.

По данным суда, жительница станицы Ленинградской от имени и за счет страховщика искала клиентов для заключения договоров страхования. При этом злоумышленница не имела отношения к реальным страховым организациям. При заключении договоров с владельцами машин она использовала графический редактор, с его помощью вносила изменения в электронные бланки страховых полисов и выдавала их клиентам.

Не подозревающие об обмане автовладельцы платили за поддельные полисы от 5 тыс. до 100 тыс. рублей. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Всего в деле 13 эпизодов мошенничества с оформлением полисов ОСАГО, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил подсудимой 4 года лишения свободы в колонии общего режима. С осужденной по гражданским искам взыскали более 182 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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