Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани аферистка получила 4 года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО

Происшествия
09.11.2022 14:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-aferistka-poluchila-4-goda-kolonii-za-moshennichestvo-s-polisami-osago
На Кубани аферистка получила 4 года колонии за мошенничество с полисами ОСАГО
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по делу о мошенничестве в сфере автострахования 9 ноября вынес Ленинградский районный суд.

По данным суда, жительница станицы Ленинградской от имени и за счет страховщика искала клиентов для заключения договоров страхования. При этом злоумышленница не имела отношения к реальным страховым организациям. При заключении договоров с владельцами машин она использовала графический редактор, с его помощью вносила изменения в электронные бланки страховых полисов и выдавала их клиентам.

Не подозревающие об обмане автовладельцы платили за поддельные полисы от 5 тыс. до 100 тыс. рублей. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению. Всего в деле 13 эпизодов мошенничества с оформлением полисов ОСАГО, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил подсудимой 4 года лишения свободы в колонии общего режима. С осужденной по гражданским искам взыскали более 182 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: в Краснодаре аферистка украла 270 тыс. рублей, обещая продать полисы ОСАГО.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях