В Краснодаре аферистка украла 270 тыс. рублей, обещая продать полисы ОСАГО
Всего женщина обманула 28 человек. Теперь ее обвиняют в мошенничестве.
Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что перевел незнакомой женщине 14 тыс. рублей, чтобы купить полис ОСАГО. Она не выполнила свои обязательства и перестала выходить на связь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Полицейские выяснили, что к преступлению причастна 40-летняя местная жительница. Ее задержали на съемной квартире и доставили в отдел МВД. Женщина призналась в похищении денег. Выяснили, что она причастна еще к 27 аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила более 270 тыс. рублей.
Возбудили уголовное дело. За совершенное мошенничество местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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