На Кубани аферистка под предлогом получения субсидии похитила у местного жителя дом и землю

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в Ейске. Уголовное дело об имущественном мошенничестве возбудили по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным следствия, в 2019 году 51-летняя местная жительница убедила 51-летнего мужчину переоформить на нее дом и участок земли в поселке Степном. Злоумышленница сказала мужчине, что собирается получить субсидию для развития сельскохозяйственных угодий, однако у нее нет имущества, поэтому субсидию ей не дадут. Женщина пообещала после получения выплаты снова переоформить дом и землю на мужчину.

Мужчина согласился и июле 2019 года подписал договор купли-продажи своего дома и участка. Деньги при этом фигурантка по договору не отдала, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование дела продолжается.

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