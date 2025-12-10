На Кубани администратор сети салонов с особыми услугами получила условный срок

Октябрьский районный суд Краснодара признал виновной 32-летнюю женщину в участии в преступном сообществе, организации занятий проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

По данным следствия, женщина была участницей преступного сообщества, организующего в регионе работу сети массажных салонов «Релакс». Она была администратором салонов в Краснодаре и Новороссийске.

Женщина проводила инструктаж девушек, контролировала их деятельность, составляла ведомости оказания ими услуг клиентам, графики работы, выдавала им денежное вознаграждение, а также подыскивала новых сотрудниц салона.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На суде она полностью признала вину и активно способствовала изобличению и установлению других участников преступного сообщества.

Дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил женщину к 4 годам и 6 месяцам условно с ограничением свободы сроком на 1 год, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске девушке грозит до 3 лет за вовлечение знакомых в проституцию.

Подпишись, здесь всегда интересно.