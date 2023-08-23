На Кубани 8 лет колонии дали мужчине, который забил до смерти свою сестру

В Ейском районе суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сестре, повлекшем ее смерть.

По данным следствия, преступление произошло в январе. Мужчина был дома, поссорился с сестрой и из-за неприязни к ней не менее пяти раз ударил ее кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, не приходя в сознание.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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