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На Кубани 8 лет колонии дали мужчине, который забил до смерти свою сестру

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-8-let-kolonii-dali-muzhchine-kotoryj-zabil-do-smerti-svoyu-sestru
На Кубани 8 лет колонии дали мужчине, который забил до смерти свою сестру
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Ейском районе суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сестре, повлекшем ее смерть.

По данным следствия, преступление произошло в январе. Мужчина был дома, поссорился с сестрой и из-за неприязни к ней не менее пяти раз ударил ее кулаком по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, не приходя в сознание.

Возбудили уголовное дело. Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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