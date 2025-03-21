На Кубани 5 лет дали водителю, сбившему насмерть 72-летнего пешехода

Смертельная авария произошла летом 2024 года в станице Атаманской в Павловском районе. Суд вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в совершении ДТП, в котором погиб человек.

По данным суда, мужчина ехал за рулем ВАЗ-21144, потерял контроль над автомобилем, выехал на обочину и там сбил пешехода. В результате аварии пешеход погиб на месте происшествия. Экспертиза установила, что водитель отечественной легковушки был пьян.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД пьяным водителем, повлекшем смерть человека. Павловский районный суд учел позиции гособвинителя и приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его водительских прав на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария, в результате которой погиб пожилой мужчина, произошла 30 июля 2024 года около 13:00 в районе дома № 2 на улице Заречной в станице Атаманской.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем ВАЗ ехал по грунтовой дороге и сбил 72-летнего мужчину, а после врезался в припаркованный на обочине автомобиль Skoda Octavia. В результате ДТП пешеход скончался на месте, а виновник аварии получил травмы.

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