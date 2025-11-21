На Кубани 390 предприятий повышают эффективность работы по нацпроекту

Компании участвуют в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как сообщил и. о. министра экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям Кубани повышать эффективность работы.

«Мы видим, как совершенствование процессов рождает новые подходы в управлении, бережливое мышление становится частью корпоративной культуры, а внимание к людям — главным фактором развития», — отметил Юртаев.

Он добавил, что именно заинтересованные в развитии коллективы добиваются результатов, роста и открывают новые возможности для бизнеса.

На 390 предприятиях, участвующих в проекте, работают свыше 84 тыс. человек. В среднем компании сократили время производственных процессов на 27%, а также уменьшили объем запасов, увеличив выработку на 33%.

Лидером по количеству участников среди отраслей стали обрабатывающие производства, сельское хозяйство, торговля, транспорт, строительство и туризм.

С 2025 года по поручению Президента федеральный проект «Производительность труда» охватил сферы здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

