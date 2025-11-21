Краснодарский завод по нацпроекту ускорил изготовление балок для опорных кранов

Производитель подъемно-транспортного оборудования «Кран Хорс» принял участие в федеральном проекте «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В течение полугода сотрудники завода под руководством экспертов Регионального центра компетенций учились использовать методы бережливого производства. Технологии они отрабатывали на эталонном участке.

В результате время изготовления балки коробчатого сечения опорного крана снизилось на 41,2%. При этом производительность на участке выросла на 43%.

«Одним из главных достижений в проекте всегда является формирование эффективной команды, которая способна находить нестандартные решения и постоянно повышать качество своей работы. Ведь если сотрудники сами активно участвуют в улучшении производственных процессов, проявляя инициативу и ответственность, производство превращается в гибкую систему, способную быстро адаптироваться к изменениям рынка», — пояснил и. о. министра экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Результаты участия в нацпроекте вдохновили команду на новые самостоятельные проекты. Компания планирует оптимизировать работу шести потоков, которые влияют на производство в организации. В частности, на предприятии планируют улучшить процесс производства кран-балки. Речь идет о том, чтобы сократить время изготовления и увеличить выработку не менее чем на 10%.

Федеральный проект «Производительность труда» является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Программа создана для того, чтобы внедрять на предприятиях современные инструменты повышения эффективности. Подробнее можно узнать на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

