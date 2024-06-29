На Кубани 29 июня будет малооблачно и до +32°С

По данным погодного Центра «Фобос», 29 июня в атмосфере территория Краснодарского края будет находиться на периферии антициклона.

В такой ситуации на Кубани сохранится относительно малооблачная и сухая погода, при этом температурный фон продолжит неторопливо повышаться.

Температура воздуха поднимется до +30…+32°С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и останется около нормы, сообщает портал «Метеовести».

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