На Кубани 29 июня будет малооблачно и до +32°С
Общество
29.06.2024 08:52
По данным погодного Центра «Фобос», 29 июня в атмосфере территория Краснодарского края будет находиться на периферии антициклона.
В такой ситуации на Кубани сохранится относительно малооблачная и сухая погода, при этом температурный фон продолжит неторопливо повышаться.
Температура воздуха поднимется до +30…+32°С. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и останется около нормы, сообщает портал «Метеовести».
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