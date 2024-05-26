На Кубани 26 мая ожидаются кратковременные дожди

По данным центра погоды «Фобос», 26 мая Краснодарский край останется в зоне соприкосновения циклона на юге и барического максимума на севере.

В регионе местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха окажется ниже климатической нормы.

В Краснодаре осадков не ожидается. Температура воздуха днем поднимется до +21…+23°С. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и останется выше нормы, сообщает портал «Метеовести».

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