На Кубани 26 марта ожидаются сильные дожди, в горах пойдет снег

МЧС объявило штормовое предупреждение об ухудшении погоды в Краснодарском крае.

По данным синоптиков, 26 марта, а также ночью и утром 27 марта местами в крае ожидаются сильные дожди, в горах и предгорных районах ночью и утром сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20-25 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 марта, а также ночью и утром 27 марта в Сочи ожидаются сильные дожди. На участке Магри-Веселое возможно формирование смерчей над морем, сильный шторм с волнами высотой до 4-4,5 м.