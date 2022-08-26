На Кубани 26 и 27 августа прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса
Общество
26.08.2022 18:24
В Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.
По данным спасателей, 26 и 27 августа в западной половине региона уровень пожароопасности достигнет 5 класса. В предгорьях Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса.
В МЧС рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе — разводить костры только на открытых площадках, очаги надо заливать водой и засыпать землей. Не использовать открытые источники огня в лесу, а также около сухой травы и поваленных деревьев.
В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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