На Кубани 26 и 27 августа прогнозируется чрезвычайная пожароопасность 5 класса

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной и высокой пожароопасности.

По данным спасателей, 26 и 27 августа в западной половине региона уровень пожароопасности достигнет 5 класса. В предгорьях Сочи ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

В МЧС рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности при отдыхе на природе — разводить костры только на открытых площадках, очаги надо заливать водой и засыпать землей. Не использовать открытые источники огня в лесу, а также около сухой травы и поваленных деревьев.

В случае возникновения ЧС нужно сообщить об этом по номерам телефона: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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